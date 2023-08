POL-HRO: Brennender PKW in den frühen Morgenstunden

Rostock (ots) -



Am 06.08.2023 gegen 05:15 Uhr wurde der Polizei durch die

Feuerwehrleitstelle Rostock ein brennender PKW in der

Joliot-Curie-Allee in Rostock Toitenwinkel gemeldet.



Beim Eintreffen der Beamten brannte der betroffene PKW, ein 3-er BMW,

bereits in voller Ausdehnung. Das daneben parkende Fahrzeug, ein

Hyundai i30, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und geriet in

Brand. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer an beiden Fahrzeugen

gelöscht. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Der Sachschaden

wird insgesamt auf ca. 20.000 EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der

Brandstiftung aufgenommen.



Wer hat in den Morgenstunden des 06.08.2023 zwischen 04.00 Uhr und

05.30 Uhr verdächtige Personen in dem betreffenden Bereich

wahrgenommen oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder der Kriminaldauerdienst

Rostock unter der Telefonnummer 0381 49161616 sowie die Internetwache

der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Isabell Damaschke

Polizeikommissarin

PR Rostock Dierkow



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell