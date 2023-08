POL-HRO: Probleme bei der Rückreise von Fußballfans in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 06.08.2023 kam es gegen 05.14 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz

mit 10 Funkstreifenwagen am Bahnhof in Grevesmühlen. Ein Busfahrer

des Schienenersatzverkehrs hatte die Polizei verständigt, da er nicht

wie geplant abfahren könne. Sein Bus nach Bad Kleinen sei überfüllt

und die überzähligen Fahrgäste würden sich weigern, den Bus wieder zu

verlassen. Der Busfahrer schilderte tumultartige Szenen.



Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten eine Gruppe

von insgesamt ca. 40 Fußballfans fest. Nach eigenen Angaben, befanden

sich diese auf der Rückreise aus Saarbrücken nach Rostock, wo bereits

am 05.08.2023 das Fußballspiel zwischen dem SV 07 Elversberg und dem

F.C. Hansa Rostock stattfand. Da eine gemeinsame Rückreise mit dem

Schienenersatzverkehr nicht möglich war, verließen alle Fans den Bus

und beschlossen gemeinsam eine andere Verbindung zu nutzen. Da jedoch

befürchtet wurde, den Anschlusszug in Bad Kleinen zu verpassen,

heizte sich die Stimmung vor Ort auf. Nachdem durch die Polizeikräfte

eine verlässliche zeitnahe Anschlussverbindung aus Grevesmühlen über

Bad Kleinen nach Rostock aufgezeigt werden konnte, beruhigte sich die

Situation wieder.



Die Fußballfans bestiegen schließlich gegen 07.30 Uhr einen Zug in

Grevesmühlen. Weder beim Umsteigen in Bad Kleinen, noch beim

Aussteigen in Rostock kam es zu weiteren Störungen oder besonderen

Vorkommnissen. Die Polizei wurde lediglich gefahrenabwehrend tätig.

Es lagen keinerlei Anhaltspunkte für das Vorliegen von Straftaten

vor.



Marcus Rode/Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



