POL-NB: Tödlicher Jagdunfall

Amt Marlow - Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am 05.08.2023, um 22:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Rügen bekannt, dass sich ein Jäger im Wald ins Bein

geschossen hat. Der genaue Standort war nicht bekannt. Es wurde

sofort eine Suchaktion unter Beteiligung des Rettungsdienstes, der

Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und des Polizeihubschraubers

eingeleitet. Der 60-jährige deutsche Jäger aus dem Amtsbereich

Ribnitz-Damgarten wurde leblos am Feldrand in der Nähe der K 5

zwischen Brünkendorf und Rookhorst gefunden, ein sofort eingeleiteter

Reanimationsversuch blieb erfolglos. Der Jäger erlag seiner

Verletzung noch an der Unglücksstelle.



