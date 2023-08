POL-NB: Garagenbrand in Kavelsdorf

Eixen (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) -



Bei einem Brand einer Garage in Kavelsdorf im Landkreis Vorpommern

Rügen kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu einem geschätzten

Sachschaden von etwa 5000,00 EUR.



Das Gebäude ist am frühen Nachmittag des 05.08.2023 vermutlich

aufgrund eines fahrlässigen Umgangs mit einem Abflammgerät in Brand

geraten. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Mieter der Garage,

welcher im unmittelbaren Bereich Unkraut abbrennen wollte, das Feuer

offenbar selbst verursacht. In der betroffenen Garage wurden ein Boot

und der dazugehörige Trailer komplett zerstört. Zwei angrenzende

Garagen wiesen zudem Rußschäden auf.



Zu den Löscharbeiten kamen die Feuerwehren Bad Sülze, Eixen und

Hugoldsdorf mit insgesamt 30 Kameraden zum Einsatz. Die weiteren

Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung werden durch

die Kriminalpolizei geführt. Verletzt wurde niemand.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell