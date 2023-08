POL-NB: Dachstuhlbrand eines Nebengelasses

Gingst (ots) -



Am 05.08.2023, gegen 13:30 Uhr, kam es zum Brand in Groß Kubitz auf

der Insel Rügen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ausgeführte

Schweißarbeiten auf dem Dach eines von einer Eigentümergemeinschaft

genutzten Schuppens ursächlich für den späteren Brand des Dachstuhls.

Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Jedoch entstand dennoch ein

Sachschaden von ca. 20.000EUR.



Bei der Bekämpfung des Feuers waren die Wehren aus Ummanz und Gingst

vor Ort. Diese waren mit fünf Löschfahrzeugen und 18 Kameraden im

Einsatz.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an.

Verletzt wurde niemand.





