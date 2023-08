POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen Rettungswagen und Funkstreifenwagen in Demmin (LK MSE)

Demmin (ots) -



Am 05.08.2023 gegen 10:00 Uhr erhielt ein Funkstreifenwagen des

Polizeihauptrevieres Demmin den Auftrag, in die Christinenstraße,

17109 Demmin zu verlegen, da sich dort ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden zwischen PKW und Fahrradfahrer ereignet haben soll.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Rettungswagen

angefordert, um die medizinische Versorgung des leichtverletzten

Fahrradfahrers zu gewährleisten. Als die Besatzung des Rettungswagens

an der Unfallstelle eintraf, rollte der Rettungswagen nach

derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund mangelnder Fahrzeugsicherung

nach vorne und stieß leicht mit dem Fahrzeugheck des

Funkstreifenwagens (VW Passat) zusammen. An beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden. Dieser wird insgesamt auf etwa 500 EUR

geschätzt. Verletzt wurde dabei niemand.





