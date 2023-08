POL-HRO: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung

Landeshauptstadt Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 04.08.2023 zum 05.08.2023 wurden im Bereich der

Müllerstraße in Schwerin durch derzeit noch unbekannte Täter

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an die Wangen einer

Treppe gesprüht. Zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung kamen

Polizeivollzugsbeamte des Polizeihauptreviers Schwerin zum Einsatz.

Durch den Eigenbetrieb "SDS" der Landeshauptstadt Schwerin konnten

die Graffitis zum Teil bereits wieder entfernt werden. Es wurde ein

Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger und terrorostischer Organisationen und

Sachbeschädigung eingeleitet.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



