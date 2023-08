POL-HRO: Zeugenaufruf aufgrund von vier Wohnungseinbrüchen in Schwerin, Stadtteil Großer Dreesch

Landeshauptstadt Schwerin (ots) -



Am 05.08.2023 kam es in den Morgenstunden zu insgesamt vier

Wohnungseinbrüchen im Bereich der Anne-Frank-Straße und der

Friedrich-Engels-Straße in Schwerin. Die unbekannten Tatverdächtigen

verschafften sich Zutritt über nicht verschlossene Fenster bzw.

Terrassentüren und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hinweise die eine

Identifizierung der Tatverdächtigen zulassen, liegen derzeit nicht

vor.



Wer hat in den Morgenstunden des 05.08.2023 in der Zeit von 07:00 Uhr

bis 10:00 Uhr in dem Bereich auffällige Personenbewegungen

wahrgenommen oder kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter Telefon 0385- 51802224,

jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Anika Pasch/Sebastian Haacker

PHR Schwerin/ELSt PP Rostock



