POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Landesstraße 201

Teterow (ots) -



Am 05.08.2023 kam es auf der Landesstraße 201, kurz hinter der

Ortslage Gnoien, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten

Personen.



Gegen 08:30 Uhr begegneten sich ein LKW VW Crafter und ein PKW Ford

Fiesta im Gegenverkehr und kollidierten mit den jeweils linken

Fahrzeugseiten. Der Ford drehte sich in Folge des Zusammenstoßes und

und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 64-jährige

deutsche Fahrzeugführerin des PKW und der 58-jährige deutsche

Fahrzeugführer des LKW wurden durch den Zusammenstoß verletzt und

nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur Behandlung in

umliegende Krankenhäuser verbracht.



Die Landesstraße 201 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme für ca.

dreieinhalb Stunden vollgesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden so

stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die

Ursache für die Kollision ist derzeit nicht abschließend geklärt und

demnach Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Denise Trabert/Sebastian Haacker

PR Teterow/ELSt PP Rostock



