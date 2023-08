POL-NB: Führerloses Segelboot läuft im Grabow (Bodden) auf Grund - Bootsführer leblos im Wasser gefunden

Amt Altenpleen - Vorpommern Rügen (ots) -



Am 04.08.2023 gegen 12:30 Uhr informierte eine Seglerin die

Verkehrszentrale Warnemünde der Wasserstraßen- und

Schifffahrtsverwaltung darüber, dass sie gerade ein führerloses

Segelboot im Flachwasser Höhe des Nisdorfer Hafens passiert habe,

welches dort auf Grund gelaufen zu sein scheint. Die Verkehrszentrale

informierte die von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung

Schiffbrüchiger (DGzRS) betriebene Rettungsleitstelle See (Maritime

Rescue Co-ordination Centre, MRCC), die Wasserschutzpolizei und die

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Die Rettungsleitstelle See der DGzRS leitete umgehend Such- und

Rettungsmaßnahmen ein. Die Seenotretter koordinierten die seeseitige

Suche mit den Seenotrettungsbooten "Zander"/Station Zingst und

"Hertha Jeep"/Station Stralsund, dem Wasserschutzpolizei-Streifenboot

"Ummanz", einem Hilfsstreifenboot der Wasserschutzpolizei und einem

Feuerwehrboot sowie Hubschraubern der Bundespolizei, der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern und von Northern Helicopter.

Landseitig führte das Polizeirevier Barth die Suche nach dem

vermissten Bootsführer und wurde dabei von den Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Altenpleen unterstützt.



Gegen 14:25 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis einer Kitesurferin,

dass sie unweit des auf Grund gelaufenen Bootes, welches noch unter

Segeln stand, einen leblosen Mann im Schilfgürtel gefunden hätte.

Zusammen mit der Feuerwehr konnte die leblose Person geborgen und nur

noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Durch den hinzugezogenen

Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund wurde wie in

solchen Fällen üblich ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um

eine mögliche strafrechtliche Relevanz zu prüfen. Hierbei wurde die

Kriminalpolizei auch durch die Rechtsmedizin in Greifswald

unterstützt. Die Ermittlungen haben ergeben. Dass es sich bei dem

Verstorbenen um den 57-jährigen Segler von dem führerlosen Boot

handelt. Gegenwärtig gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung bzw.

das Vorliegen einer Straftat, sodass von einem Unfall ausgegangen

wird. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig jedoch noch an.



