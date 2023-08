POL-NB: Nachmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 192 zwischen Neubrandenburg und Wulkenzin

Neubrandenburg (ots) -



Aufgrund der Vollsperrung durch den Verkehrsunfall auf der B 192

wendeten viele Fahrzeuge auf der Bundesstraße, um die Unfallstelle zu

umfahren. So wollte auch der 60-jährige Fahrer eines Reisebusses dem

Stau entgehen und begann das Wendemanöver. Aufgrund der Länge seines

Gefährts gelang es dem Busfahrer nicht. Stattdessen geriet er mit den

Hinterrädern auf den Grünstreifen und stand mit dem Rest des Busses

quer auf der B 192. Er blockierte beide Fahrspuren. Durch einen

herbeigerufenen Abschleppdienst konnte der Bus nach mehreren

Versuchen wieder auf die Fahrbahn gesetzt werden. Das missglückte

Wendemanöver hatte eine weitere Vollsperrung der B 192 von etwa 4

Stunden zur Folge.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell