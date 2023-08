POL-NB: Brand der Mühle in Wolgast

Wolgast (ots) -



Am 04.08.2023, gegen 21:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle

bekannt, dass sie den Hinweis erhalten haben, dass die Mühle in

Wolgast, Mühlentrift brennt.

Die eingesetzten Kräfte stellten am Einsatzort fest, dass ein an der

Mühle angrenzender Schuppen und ein darin stehender Traktor brennen.

Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und der

Umgebung konnten einen Übergriff des Feuers auf die Mühle nicht

verhindern, die Mühle wurde komplett zerstört.

Der Kriminaldauerdienst Anklam kam zum Einsatz und es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Einsatz

eines Brandursachenermittlers am Folgetag wird angestrebt. Der

Sachschaden wird auf ca. 290.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



