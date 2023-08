POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Demmin (ots) -



Am 04.08.2023, gegen 20:55 Uhr ereignete sich in Demmin, in der

Drönnewitzer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 43-jährige

deutsche Quadfahrer furh auf der Drönnewitzer Straße in Richtung

Drönnewitz. Auf Höhe des Toyota Autohauses kam er aus bisher

unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte eine

Grünfläche und stürzte einen ca. 1,80 m tiefen Absatz hinunter.

Hierbei fiel er zunächst auf einen dort geparkten Pkw. Im Anschluss

überschlug sich das Quad, beschädigte noch einen dort geparkten Lkw

und blieb dann senkrecht zwischen der Absatzmauer und einem

Muldencontainer hängen. Der Fahrzeugführer und sein 13-jähriger

Sozius wurden beim Sturz vom Fahrzeug geschleudert und blieben im

Muldencontainer liegen. Der 13-Jährige wurde hierbei schwerverletzt,

der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden ins

Kreiskrankenhaus Demmin gebracht. Es entstand ein Sachschaden von

etwa 30.000 Euro.



