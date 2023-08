POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person unter Alkoholeinfluss

Waren (ots) -



Am 04.08.2023, gegen 19:35 Uhr ereignete sich in Waren ein

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 36-jährige deutsche

Mopedfahrer bog vom Schweriner Damm nach links in die Gievitzer

Straße ab und stürzte kurz darauf. Polizeibeamte des

Polizeihauptreviers Waren kamen auf den Unfall zu und forderten einen

Rettungswagen an, da sich der 36-Jährige bei dem Sturz schwerverletzt

hat. Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab eine

Atemalkoholkontrolle einen Wert von 2,83 Promille. Der Mopedfahrer

wurde ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutprobe entnommen

wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt. Das Moped war

nicht mehr fahrbereit und die Freiwillige Feuerwehr Waren musste

ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn beseitigen. Es entstand

eine Sachschaden von etwa 1000 Euro.



