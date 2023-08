POL-HRO: Mit gestohlenem Motorrad in Straßengraben gefahren

Rostock (ots) -



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Donnerstag ein 40-jähriger Motorrad-Fahrer einen Polizei- und Rettungseinsatz auslöste.



Der Mann ist gegen 21:00 Uhr im Bereich der Werftallee nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr in den Straßengraben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den BMW-Fahrer im Straßengraben gesehen und aufgeholfen. Als der Deutsche nun versuchte vom Unfallort zu flüchten, informierte der Zeuge umgehend die Polizei sowie den Rettungsdienst.



Vor Ort konnten die Beamten den 40-Jährigen stellen. Der Grund für seine Flucht war auch schnell klar. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann hatte keine Fahrerlaubnis und das Motorrad wurde zuvor gestohlen gemeldet. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,00 Promille. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Rostocker Krankenhaus gebracht und am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob der 40-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten oder anderen berauschenden Mitteln stand.



