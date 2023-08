POL-HRO: Rostocker Polizei sucht weiter nach vermisstem 34-Jährigen

Rostock (ots) -



Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 34-jährigen Mann.



Neues Foto und Personenbeschreibung hier: https://t1p.de/sr455



Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei, bei der u.a. ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 34-Jährige außerhalb von Rostock aufhält.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.



