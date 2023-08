POL-LWL: Verkehrseinschränkungen am Samstag in Grabow

Grabow (ots) -



Wegen einer Sportveranstaltung (Triathlon) kommt es am morgigen Samstag (05.08.2023) zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr zu Verkehrseinschränkungen in der Grabower Innenstadt. Zudem wird von den Verkehrseinschränkungen auch die Kreisstraße 39 zwischen Grabow und Groß Laasch betroffen sein.



