POL-HWI: Zwei Unfälle auf nasser Fahrbahn auf der A20

Neukloster (ots) -



Auf nasser Straße verloren gestern zwei Fahrzeugführer auf der A20 die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und verursachten Verkehrsunfälle.



Im ersten Fall befuhr ein 46-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer gegen 14:00 Uhr die A20 in Richtung Rostock auf dem Überholfahrstreifen. Auf Höhe der Anschlussstelle Zurow sei es zu plötzlichem Starkregen gekommen. Der Fahrer des Mercedes verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Opel der 76-jährigen Fahrerin auf dem Hauptfahrstreifen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Wismar gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst von der Straße geräumt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung auf der A20.



Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 17:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neukloster und Kröpelin. Die 64-jährige Fahrzeugführerin eines BMWs verlor auf der nassen Straße scheinbar ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die Fahrzeugführerin konnte ihren BMW noch auf den Standstreifen fahren und wählte anschließend den Notruf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Aus gegebenem Anlass erinnert die Polizei daran, die Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn anzupassen, damit es nicht zu Unfällen durch Aquaplaning kommt. Außerdem sollte auf einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug geachtet werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell