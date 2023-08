POL-HWI: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Raddingsdorf/Rieps (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am 03. August gegen 15:00 Uhr auf der L 01 zwischen Niendorf und Rieps:



Ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Opels befuhr die L 01 in Richtung Ratzeburg und wollte eine lichtzeichengeregelte Kreuzung auf Höhe der Ortschaft Raddingsdorf überqueren. Scheinbar erkannte er das nach ersten Erkenntnissen rote Licht der Ampel und den deswegen haltenden Kia mit Anhänger nicht rechtzeitig und fuhr diesem auf. Der 29-jährige Beifahrer der 52-jährigen Kiafahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die eingesetzten Beamten führten bei dem Opelfahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,28 Promille anzeigte. Aufgrund des Alkoholeinflusses wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.



Auf den alkoholisierten Fahrzeugführer kommt nun eine Strafanzeige zu. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell