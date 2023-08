POL-HWI: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Schönberg (ots) -



An einer Kreuzung der Dassower Straße kam es am gestrigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.



Gegen 17:15 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrzeugführer eines VWs auf der Dassower Straße an die Kreuzung heran und wollte nach links in den Lindenweg abbiegen. Dabei übersah er scheinbar den entgegenkommenden 29-jährigen Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz und es kam zur Kollision. Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr versorgten den Fahrzeugführer des VWs, da sich dieser bei dem Unfall schwere Verletzungen zuzog. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Der Fahrzeugführer des Mercedes sowie sein 34-jähriger Mitfahrer verletzten sich dagegen nur leicht und wurden nach Begutachtung durch medizinisches Personal noch am Unfallort entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro.



