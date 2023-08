POL-NB: PKW überschlägt sich auf der L 263 - eine Person verletzt, LK VG

PR Wolgast (ots) -



Am 03.08.2023 gegen 21:00 Uhr ist es auf der Landstraße 263 bei Lüssow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 44-jährige Fahrer eines PKW Toyota die L 263 aus Richtung Gützkow kommend in Richtung Lüssow.

Auf Höhe der Unfallstelle kam der PKW aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und hat sich in der Folge im Straßengraben überschlagen. Durch Unfallzeugen konnten die zwei Insassen des PKW aus dem Fahrzeug gerettet werden. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die 44-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro.Die Beteiligten des Verkehrsunfalles sind polnische Staatsbürger.



