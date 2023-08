POL-HRO: Explosion in Einfamilienhaus / Feuerwehr entdeckt Leiche

Plau am See (ots) -



Am 03.08.2023, um 16:51 Uhr, kam es im Parkweg in 19395 Plau am See

aus noch ungeklärter Ursache zunächst zu einer Verpuffung und einem

anschließenden Brand innerhalb eines Einfamilienhauses. Die

herbeieilenden Kameraden der umliegenden Feuerwehren begannen sofort

mit den Löscharbeiten und versuchten so ein Übergreifen der Flammen

auf nebenstehende Gebäude zu verhindern. Das Einfamilienhaus wurde

durch das sich ausbreitende Feuer so stark beschädigt, dass es von

einem Statiker des THW später für teilweise einsturzgefährdet erklärt

wurde.



Bei der ersten Inaugenscheinnahme des Hauses durch die Einsatzkräfte

der Feuerwehr, stießen diese auf dem Dachboden des Hauses auf einen

Leichnam. Ob es sich dabei um einen der Hausbewohner handelt, ist nun

Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Um in Erfahrung zu

bringen, welche Umstände zum Tod der Person geführt haben, kam ein

Rechtsmediziner aus Rostock zum Einsatz.



Ein Nachbarhaus wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft

gezogen. Ein 76-jähriger Nachbar, der Hilfe leisten wollte, erlitt

eine Rauchgasintoxikation.



Zur Bewältigung der Lage kamen zahlreiche Einsatzkräfte des

Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der

Polizei zum Einsatz.



In der Spitze waren 5 Freiwillige Feuerwehren mit 38 Einsatzkräften,

7 Fahrzeugen und 2 Drehleitern vor Ort sowie 6 Einsatzfahrzeuge der

Polizei mit 15 Beamten.



Die Polizei hat Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der

Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Die

Ermittlungen dauern an.







Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell