POL-NB: Alkohilisierter Pkw-Fahrer dank eines Zeugenhinweises aus dem Verkehr gezogen

Stargarder Land (ots) -



Am Nachmittag des 03.08.2023, um 15:22 Uhr meldete sich eine

aufmerksame Zeugin beim Notruf der Polizei und teilte mit, dass ein

grauer Opel auf der B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in

Richtung Woldegk in Schlangenlinien gefahren ist. Zu diesem Zeitpunkt

befand sich der Opel an einer Tankstelle in Woldegk.

Polizeibeamte des Polizeireviers Friedland und Polizeihauptreviers

Neubrandenburg begaben sich sofort in Richtung Woldegk um dem

gemeldeten Sachverhalt nachzugehen. In der Zwischenzeit verließ der

Opel-Fahrer die Tankstelle und fuhr wieder in Richtung

Neubrandenburg. Die Zeugin fuhr mit ihrem Bekannten hinterher, sodass

die Polizeibeamten das Fahrzeug schlussendlich in der Ortslage Cölpin

antreffen konnten.

Der 50-jährige Fahrzeugführer wurde einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Während der Kontrolle konnten die eingesetzten

Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Eine anschließend

durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,62

Promille.

In der weiteren Folge wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum

Neubrandenburg durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell