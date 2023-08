POL-SN: Aufmerksamer Bürger verhilft der Polizei

Schwerin (ots) -



Als bei einer gestrigen Verkehrskontrolle ein 16-Jähriger vor der Polizei flüchtete, kam den Beamten ein 42-jähriger Passant zur Hilfe. Später fanden die Beamten bei dem Jugendlichen Drogen.

Gestern Mittag kontrollierten die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin einen 16-jährigen E-Scooter Fahrer in der Altstadt. Während der Maßnahme flüchtete der Jugendliche fußläufig. Ein 42-jähriger deutscher Schweriner versuchte der Polizei zu helfen und den 16-Jährigen aufzuhalten. Bei dem Vorhaben erlangte der Zeuge die Tasche des Jungen, in der sich Betäubungsmittel befanden. Der E-Scooter Fahrer war weiterhin flüchtig, muss sich nun aber dem eingeleiteten Strafverfahren stellen. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen tunesischen Staatsangehörigen. Die Polizei bedankt sich bei dem 42-jährigen Schweriner für sein beherztes Eingreifen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell