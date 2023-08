POL-SN: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person nach Unfall

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend ist eine Schwerinerin leicht verletzt worden, beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 40.000EUR geschätzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr in der Grevesmühlener Straße. Ein 52-jähriger Schweriner hatte ersten Erkenntnissen nach sein Fahrzeug wenden wollen. Bei dem Fahrmanöver kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Taxi. Ein weiblicher Fahrgast wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt. Im Anschluss der Unfallaufnahme mussten beide Autos abgeschleppt werden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



