POL-NB: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 02.03.2023 zum 03.08.2023 wurde in zwei Lokale in Neubrandenburg eingebrochen, wobei ein Täter gestellt werden konnte. Betroffen ist ein Cafè im Friedländer Tor sowie ein Imbiss in der Rostocker Straße.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sich gegen 01:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Cafè im Friedländer Tor verschafft und anschließend sämtliches Mobiliar durchsucht. Augenscheinlich wurde der Täter gestört und flüchtete ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



Gegen 04:00 Uhr wurde gewaltsam in einen Imbiss in der Rostocker Straße eingebrochen. Auch hier durchsuchte der Täter sämtliches Mobiliar - vermutlich nach Bargeld. Der Inhaber des Imbisses erschien währenddessen mit einem Bekannten in dem betroffenen Imbiss und erwischte den Einbrecher dabei auf frischer Tat. Er konnte zusammen mit seinem Bekannten den Einbrecher bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten.



Bei dem Täter handelt es sich um einen 39-jährigen Deutschen aus Neubrandenburg. Der 39-Jährige ist wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt. Die Beamten haben bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner persönlichen Gegenstände ein Gramm Kokain sowie diverse Einbruchsutensilien fest- und sichergestellt. Auf Grund dessen bestand der Verdacht, dass der 39-Jährige auch für den zuvor erwähnten Einbruch in das Cafè im Friedländer Tor in Frage kommt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde der 39-Jährige festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren an beiden Tatorten im Einsatz und haben Spuren gesichert. Am heutigen Tag wurde der 39-Jährige im Kriminalkommissariat Neubrandenburg erkennungsdienstlich behandelt und als Beschuldigter vernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und dem Amtsgericht Neubrandenburg wurde der 39-Jährige unter Auflagen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.



Die Ermittlungen wegen der beiden Einbruchsdiebstähle und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden weiter im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Vielen Dank an dieser Stelle an den Imbissbesitzer und seinen Bekannten für ihr couragiertes Handeln.



