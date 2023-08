POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Friedrichsruhe (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am späten Mittwochnachmittag in Friedrichsruhe zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr auf der B 321 an der Einmündung nach Goldenbow. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass vermutlich ein Vorfahrtsfehler Auslöser des Zusammenpralls beider Fahrzeuge war. Dabei wurden ein 72-jähriger Autofahrer und dessen gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Beide sind anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es kam an der Unfallstelle zu einer zeitweiligen Sperrung der B 321.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell