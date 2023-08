POL-HRO: Herabfallende Mauerteile eines leerstehenden Hauses fallen auf die Straße

Bützow (ots) -



Am Mittwoch, den 02.08.2023 meldeten kurz nach 21:00 Uhr mehrere

Anrufer im Polizeirevier Bützow, dass in der Schloßstraße/

Langenstraße 68 in Bützow von einem leerstehenden Haus ein Teil einer

Mauer auf den davor befindlichen Fußgängerweg und die Fahrbahn

gefallen sind. Durch eine Prüfung der Polizei und den Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Bützow konnte dieses bestätigt werden. Im

Dachgeschoß des leerstehenden Fachwerkhauses hatte sich ein ca. 3 x 2

m mit Ziegelsteinen ausgemauertes Gefach gelöst und ist aus ca. 5 m

Höhe auf den Fußgängerweg und teilweise auf die Fahrbahn gefallen.

Auch weitere Teile der oberen Etage drohten herunterzustürzen.

Durch glückliche Umstände wurden durch die herabstürzenden Mauerteile

keine Personen verletzt und es kam zu keinen Sachschäden.

Eine Prüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr Bützow führte dazu,

dass das Gebäude es als einsturzgefährdet eingestuft wurde.

Aus diesem Grund und dem Umstand, dass das gefährdete Gebäude die

Ortsdurchfahrt von Bützow ist, machte die Absperrung am Ereignisort

sowie die Einrichtung einer Umleitung erforderlich.

Insgesamt waren aus Bützow die Freiwillige Feuerwehr, der Stadtbauhof

und das Polizeirevier mit 33 Kräften im Einsatz.



Sebastian Engler

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Bützow



