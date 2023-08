POL-HWI: Gewahrsamnahme nach verfassungsfeindlichen Äußerungen

Wismar (ots) -



In der Nacht des 02. August wurde die Polizei in Wismar über einen 47-jährigen Mann informiert, welcher aus seiner Wohnung heraus lautstark verfassungsfeindliche Parolen rief. Bei Eintreffen der Beamten beleidigte er diese und zeigte immer wieder den Hitlergruß. Da sich der deutsche Tatverdächtige nicht beruhigen ließ, wurde er schlussendlich in Gewahrsam genommen.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



