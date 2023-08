POL-SN: Autofahrerin mit 3,3 Promille am Steuer

Schwerin (ots) -



Nach einem Bürgerhinweis zog die Polizei am Vormittag eine 35-jährige Autofahrerin mit 3,3 Promille aus dem Verkehr. Die Schwerinerin war mit ihrem PKW im Bereich Lankow und Friedrichsthal am Mittwoch gegen 10:00 Uhr unterwegs. Im Rahmen der Polizeikontrolle erhärtete sich der Verdacht der Zeugin, dass die Fahrerin unter starkem Alkoholeinfluss stehe. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab 3,3 Promille. Der Führschein und der Fahrzeugschlüssel der deutschen Dame wurden durch die Beamten des Polizeihauptrevieres sichergestellt. Des Weiteren wurde im Rahmen des Strafverfahrens eine Blutprobenentnahme angeordnet.



