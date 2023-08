POL-HRO: +++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock sowie des Polizeipräsidiums Rostock+++ Betrugsverdacht: Mehrere Durchsuchungen in Rostock und im Landkreis

Rostock (ots) -



Am heutigen Tag sind durch das Fachkommissariat 5 (Wirtschaftskriminalität/Cybercrime) der Kriminalpolizeiinspektion Rostock mit Unterstützung weiterer Kräfte umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich Rostock, Bentwisch, Teterow sowie Plau am See realisiert worden. Hintergrund ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Rostock wegen des Verdachts des Betruges.

Das Verfahren richtet sich gegen einen 49 Jahre alten Mann aus der Region, welcher im Bestattungswesen tätig war, sowie weitere Personen aus seinem engen Umfeld.

Bei den Maßnahmen waren 26 Polizeibeamte im Einsatz. Es konnten umfangreich Beweismittel sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Ermittlungen dauern an. Der Pressevorbehalt obliegt der Staatsanwaltschaft Rostock.



