POL-HRO: Erfolg für Rostocker Polizei: Mutmaßlicher Drogendealer gestellt

Rostock (ots) -



Nachdem in den frühen Abendstunden des gestrigen Dienstags ein mutmaßlicher Drogendealer im Rostocker Stadtteil Schmarl gestellt werden konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 18:00 Uhr wurde der 17-jährige Deutsche durch zivile Beamte der Rostocker Kriminalpolizei während einer Personenkontrolle dabei beobachtet, wie dieser Betäubungsmittel in seiner Hose verstaute. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Jugendliche Widerstand und musste zu Boden gebracht werden.



Bei einer anschließenden Durchsuchung des 17-Jährigen sowie der elterlichen Wohnung wurden Betäubungsmittel, Bargeld, Verpackungsmaterial sowie mehrere Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt.



Der Jugendliche wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell