POL-HWI: Themenorientierte Verkehrskontrollen in Nordwestmecklenburg

Am 01. August begannen die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Schulwegsicherung.



Aus diesem Anlass wurden in Nordwestmecklenburg an zwölf verschiedenen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden 61 Personen festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Einer der schnellsten Fahrer war am gestrigen Tag mit einer Geschwindigkeit von 99 km/h bei erlaubten 70 km/h auf der L 01 zwischen Wohlenberg und Eulenkrug unterwegs. Ihn erwartet nun zumindest ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und ein Punkt in Flensburg.



In diesem Zusammenhang wurden im Wismarer Philosophenweg gleichzeitig innerhalb nur einer Stunde 14 Personen festgestellt, welche mit ihrem Fahrrad auf der falschen Straßenseite fuhren. Für Radfahrende gilt die Regelung, den rechten Radweg zu nutzen, wenn er auf beiden Straßenseiten vorhanden ist. Die falsche Nutzung des Fahrradweges kann leicht zu Unfällen mit kreuzenden Verkehrsteilnehmenden führen.



