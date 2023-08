POL-SN: Brand in der ehemaligen Parteischule

Schwerin (ots) -



Zu einem Brand in der ehemaligen Parteischule kam es in den heutigen frühen Morgenstunden. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr die Rauchentwicklung in dem leerstehenden Gebäude gegen 07:00Uhr. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Kräfte des Polizeihauptrevieres sowie des Kriminaldauerdienstes aus Schwerin kamen ebenfalls in Schwerin Neu Zippendorf zum Einsatz. Die Ermittlung der Brandursache wird Aufgabe der Beamten des Kriminalkommissariats sein. Das Ausmaß des Schadens wird in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft. Über weitere Hinweise zu dem Brand oder auffälligen Beobachtungen wäre die Polizei auch in diesem Fall dankbar. Zeugen können sich telefonisch über die Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen melden.



