POL-LWL: Diebe stahlen Elektrofahrräder aus Keller

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Parchim haben zwei unbekannte Täter am Dienstagabend zwei Elektrofahrräder gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge haben sich die Täter zunächst Zugang zum Keller des Hauses verschafft und dort die Diebstahlsicherung der Fahrräder offenbar mit einem Werkzeug durchtrennt. Die beiden Diebe wurden quasi im Kelleraufgang auf frischer Tat von einer Hausbewohnerin überrascht. Sie konnte noch einen der beiden Täter erkennen, der zu diesem Zeitpunkt mit einem der beiden gestohlenen E-Bikes in Richtung Plumperwiesenweg flüchtete. Es soll sich um einen großen und schlanken Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben, der zudem dunkel gekleidet war. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich kurz vor 22:30 Uhr in der Lönniestraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen. Der Wert der gestohlenen Fahrräder soll sich laut Eigentümer auf über 4.600 Euro belaufen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell