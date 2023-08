POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall bei Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am Dienstag, dem 01.08.2023 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger deutscher Opelfahrer die Bundesstraße 196 aus Richtung Karow kommend in Richtung Bergen und wollte auf Höhe Kluptow rechts abbiegen.



Augenscheinlich übersah der Insulaner dabei den aus Bergen kommenden und auf dem Radweg befindlichen 63-jährigen deutschen Radfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich der aus Baden-Württemberg stammende Radfahrer schwer und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.



Der Schaden beträgt geschätzte 500 Euro. Verkehrsbeeinträchtigungen gab es nicht.



