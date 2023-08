POL-LWL: Polizei holte desorientierten Fahrradfahrer von der Autobahn

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Einen desorientierten Fahrradfahrer hat die Polizei am Dienstagnachmittag von der BAB 24 bei Neustadt-Glewe geholt und ihn anschließend nach Hause gebracht. Beamte der Verkehrsüberwachung, die in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Glewe in Fahrtrichtung Berlin zu diesem Zeitpunkt eine Verkehrskontrolle durchführten, hatten zunächst auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Fahrradfahrer bemerkt, der mit seinem E-Bike auf der Standspur in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Die Polizisten brachen die Verkehrskontrolle sofort ab und eilten dem Fahrradfahrer hinterher. Nur wenig später hielten sie den 84-jährigen E-Bike-Fahrer an. Bei der anschließenden Befragung wurden den Polizisten sofort klar, dass der Rentner offensichtlich die Orientierung verloren hatte und irrtümlich auf die Autobahn gefahren war. Die Beamten luden den 84-Jährigen samt E-Bike in ihren Funkstreifenwagen ein und brachten den Mann, der in der Region wohnhaft ist, wohlbehalten nach Hause.



