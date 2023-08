POL-NB: 26-Jähriger entwendet Kfz-Kennzeichen - Polizei sucht Geschädigte

Prerow (ots) -



In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, dem 02.08.2023, ging in der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Notruf zu

einem 26-jährigen Deutschen ein, der in der Prerower Lange Straße

mehrere Fahrzeuge angreift und Kennzeichentafeln stiehlt.



Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Barth

konnten den augenscheinlich alkoholisierten Mann im Nahbereich

feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,81

Promille. Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige dringend

verdächtigt ist, von insgesamt 15 Fahrzeugen die Kennzeichen

gewaltsam entfernt und mitgenommen zu haben. In einem der genannten

Fälle blieb es jedoch beim Versuch. Warum der junge Mann das tat,

bleibt zu ermitteln. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

gegenwärtig auf rund 400 Euro geschätzt. Der 26-Jährige wurde im

Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an Bekannte übergeben.



Die Kennzeichentafeln wurden im Polizeirevier Barth sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den betroffenen Fahrzeugen dauern indes an. Es

kann gegenwärtig nicht sicher gesagt werden, dass der Mann nicht auch

in anderen Bereichen in Prerow Fahrzeuge angriff. Mögliche

Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Barth

(Tel. 038231/6720) oder über die Onlinewache der Landespolizei MV

www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell