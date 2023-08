POL-NB: 36-Jähriger hält die Polizei in Atem

Stralsund (ots) -



Am Montag, dem 01.08.2023, beschäftigte ein 36-jähriger Deutscher die

Polizei gleich in mehreren Einsätzen. Am Ende kam der Stralsunder in

Begleitung der Polizei in das Helios-Klinikum und verblieb auf der

dortigen Intensivstation.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen steht der 36-Jährige im

dringenden Tatverdacht, am Nachmittag des 01.08.2023 u.a. eine

Körperverletzung im Rahmen einer häuslichen Gewalt begangen zu haben.

Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen mit dem Mann beendet waren,

wurde er wieder auf freien Fuß gelassen, da die rechtlichen

Voraussetzungen für weitere freiheitsbeschränkende oder entziehende

Maßnahmen nicht vorlagen.



Gegen 21:30 Uhr gingen beim Notruf der Polizei gleich mehrere

Hinweise ein, dass der 36-Jährige nun randalierend durch den

Stralsunder Stadtteil Knieper zieht und dort mehrere Autos

beschädigt. Die umgehend zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen des

Polizeihauptrevieres Stralsund konnten den Tatverdächtigen schnell

ergreifen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab ein Ergebnis von 2,23

Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar bei seinem

abendlichen Spaziergang mehrere Fahrzeuge beschädigte sowie einen

Passanten mutmaßlich bedrohte, beleidigte und leicht verletzte,

nachdem er auf sein Handeln angesprochen wurde. Die Motivlage des

Tatverdächtigen bleibt dazu noch zu ermitteln. Während der

polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Tatverdächtige kooperativ

und ruhig. Konkrete Hinweise auf weitere Straftaten ergaben sich für

die Beamten nicht, weshalb der 36-Jährige erneut aus den

polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, nachdem er einen

Platzverweis für den Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße erhielt.



Gegen 01:40 Uhr gingen zu dem Stralsunder erneut Bürgerhinweise ein,

dass er sich im Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße bewegt und

dort offenbar die nächtliche Ruhe stört. Nachdem die Beamten den Mann

erneut aufgreifen konnten, wurde dieser im Rahmen der weiteren

Gewahrsamstauglichkeitsuntersuchung einem Arzt vorgestellt. Bei der

Feststellung der Gewahrsamstauglichkeit wurde eine mögliche

schwerwiegende Erkrankung diagnostiziert, sodass der 36-Jährige auf

die Intensivstation verlegt wurde und dort für mindestens 24h

verbleibt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche

weitere Geschädigte, zum Beispiel im Zusammenhang mit beschädigten

Fahrzeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel.

03831/2890-0) oder über die Onlinewache der Landespolizei MV

www.polizei.mvnet.de zu melden.





