LWSPA M-V: Diebstahl eines hochwertigen Sportbootes im Hafen Gristow

Am 01.08.2023 um 12:15 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass in der Zeit vom 31.07.2023 09:00 Uhr bis zum 01.08.2023 11:30 Uhr ein 5m langes weißes Motorboot vom Typ Quicksilver 505 mit einem 59 KW Mercury Außenbordmotor vom Liegeplatz im Hafen von Gristow bei Greifswald durch bisher unbekannte Verdächtige entwendet wurde. Es wurde durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast eine Strafanzeige wegen des Diebstahls aufgenommen und weiteren Ermittlungen vor Ort geführt. Der Stehlschaden beläuft sich auf 35.000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidiensstelle entgegen.



