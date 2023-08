LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Stadthafen Röbel

Waldeck/ Waren (ots) -



Am letzten Donnerstag, den 27.07.2023, gegen 17:30 Uhr meldete ein Zeuge eine Gewässerverunreinigung im Bereich Stadthafen Röbel. An der Wasseroberfläche soll eine ölhaltige Flüssigkeit schwimmen. Die sofort eingesetzten Kräfte der WSPI Waren stellten in der Nähe des Stadthafens auf der Wasseroberfläche eine Verunreinigung von ca. 350 x 50 Metern fest. Die Freiwillige Feuerwehr Röbel und die Wassergefahrengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Alt Schwerin wurden durch die Polizei über die Rettungsleitstelle sofort informiert. Die Verunreinigung auf der Müritz konnte durch die Feuerwehr mittels eines Entölungsmittels bekämpft werden.



Die eingesetzten Beamten begannen sofort mit den Ermittlungen bei den Sportbooten, die sich zu der Zeit im Stadthafen aufhielten. Hier wurden unter anderem Proben genommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine gecharterte Yacht aus noch unbekanntem Grund aus dem Bilgenraum Öl verloren hatte. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen zum Sachverhalt laufen derzeit. Die zuständige Staatsanwaltschaft sowie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt wurden informiert. Außerdem wurde eine Festlegeverfügung gegenüber dem Eigner/Nutzer des betroffenen Sportbootes ausgesprochen und im Umkreis um die Yacht Ölschlengel ausgelegt, die mittlerweile wieder entfernt werden konnten. Die Ermittlungen dauern an.



