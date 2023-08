POL-NB: Diebstahl eines Motorrades BMW

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 30.07.2023 zum 31.07.2023 wurde aus dem Neubrandenburger Vogelviertel ein Motorrad entwendet. Das Motorrad der Marke BMW F700GS ist zehn Jahre alt und war mit einem Lenkradschloss gesichert. Es stand auf dem Gehweg an der Ecke Willi-Bredel-Straße/Gerhard-Hauptmann-Straße/Bertold-Brecht-Straße. Der Wert wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Die Fahndungs- und Suchmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet, haben bisher aber nicht zum Erfolg geführt. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de



