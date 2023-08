POL-LWL: Stark alkoholisierte Autofahrerin nach Zeugenhinweisen aus dem Verkehr gezogen

Neustadt-Glewe (ots) -



Nach einer Schlangenlinienfahrt auf der BAB 24 hat die Polizei am Montagnachmittag bei Neustadt-Glewe eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 64-jährige Fahrerin wies einen Atemalkoholwert von 1,55 Promille auf. Zwei besorgte Frauen, die mit einem PKW auf der BAB 24 unterwegs waren, hatten zuvor telefonisch die Polizei über die gefährliche und unsichere Fahrweise der 64-jährigen Autofahrerin informiert. Laut Aussage der beiden Zeuginnen soll die 64-Jährige mit ihrem Wagen in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein, wobei es fast zu Verkehrsunfällen gekommen sei. Die beiden Frauen folgten der 64-Jährigen, die mit ihrem PKW an der Anschlussstelle Neustadt-Glewe die Autobahn verließ und ihr Auto dann bei Neustadt-Glewe stoppte. Der eintreffenden Polizei gegenüber erklärte die alkoholisierte Autofahrerin, dass sie in Hamburg gestartet und auf dem Weg nach Berlin sei. Zu ihrem Alkoholkonsum wollte sich die Frau nicht äußern. Wie sich bei der weiteren Überprüfung herausstellte, ist die 64-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen die Autofahrerin ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Zudem wurden die Frau zur Blutprobenentnahme gebracht.



