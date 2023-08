POL-LWL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Raben Steinfeld (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung am Montagabend in Raben Steinfeld ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Kurz nach 19 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW gegen ein verkehrsbedingt haltendes Auto geprallt. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die 58-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wies bei der Unfallaufnahme durch die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille auf. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher und brachte sie zur Blutprobenentnahme.



