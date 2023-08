POL-HRO: Brand im Café Kardinal in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 01.08.2023 gegen 03:20 Uhr wurden die Feuerwehr Güstrow sowie die Polizei zu einem Brand in die Neukruger Straße in Güstrow gerufen. Aus einem Raum in der dort befindlichen Shisha-Bar drangen bei Eintreffen der Rettungskräfte Flammen. Bei vorangegangenen Löscharbeiten durch den Eigentümer wurde dieser leichtverletzt und mit einem Krankenwagen in das KMG Klinikum nach Güstrow gebracht. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Am Gebäude entstand ein vorläufiger Sachschaden von ca. 250 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



i.A.

Christine Teschen

Polizeihauptkommissarin

Polizeihauptrevier Güstrow



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell