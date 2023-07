POL-HRO: Randalierer in Gewahrsam genommen

Rostock (ots) -



Polizeibeamte haben am vergangenen Sonnabend einen 39-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Tatverdächtige hatte gegen 22:00 Uhr im Außenbereich einer Gaststätte in der Rostocker Innenstadt die Gäste in aggressiver Weise verbal belästigt. Der mehrmaligen Aufforderung des Personals, die Lokalität zu verlassen, kam der augenscheinlich alkoholisierte Mann nicht nach. Als ein weiterer Mitarbeiter den Rostocker ansprach, schlug der Tatverdächtige unvermittelt auf den Mann ein und flüchtete unerkannt.

Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Polizei über Notruf. Als eine Streife den Tatverdächtigen wenig später stellen konnte, wurden auch die Beamten von dem 39-Jährigen verbal attackiert. Im weiteren Verlauf widersetze sich der Deutsche den polizeilichen Maßnahmen und wehrte sich so stark, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.



Der Tatverdächtige, der in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung ist, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell