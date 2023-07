POL-HRO: 34-jähriger Mann in Rostock vermisst

Rostock (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 34-jährigen Mann aus Rostock.



Foto und Personenbeschreibung hier: https://t1p.de/cz6xh



Dieser wurde letztmalig am vergangenen Samstag, 29.07.2023, gegen 23:15 Uhr auf dem Gelände der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste ist psychisch instabil und dringend auf Medikamente angewiesen.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.



