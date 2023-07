POL-HRO: Rentnerin bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) -



Eine 80-jährige Fußgängerin ist am zurückliegenden Samstag bei einem Unfall in Rostock schwer verletzt worden.



Der Unfall ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Rostocker Südstadt befindlichen Discounters. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 49-jähriger Deutscher die vor dem Fahrzeug gehende Rostockerin und es kam zur Kollision. Die Rentnerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt und ein Sachschaden entstand nicht.



Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.



