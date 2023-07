POL-LWL: PKW in Ludwigslust gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ludwigslust (ots) -



In der Nacht zum Montag ist in Ludwigslust ein PKW der Marke Ford Kuga gestohlen worden. Das SUV wurde vor einem Wohnblock in der Schweriner Allee von unbekannten Tätern entwendet. Die Polizei hat nach dem Bekanntwerden des Vorfalls unmittelbar die Fahndung nach dem dunkelgrauen Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen LWL-RM 78 eingeleitet, bittet jedoch um Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib es gestohlenen PKW. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell