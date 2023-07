POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen

Neubrandenburg (ots) -



Am Donnerstag, den 20.07.2023 gegen 18:20 Uhr ist es im Stadtteil Broda in Neubrandenburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen gekommen.



Nach der Schilderung des 13-Jährigen hat er sich mit zwei weiteren 13-jährigen Jungs (alle Deutsche) auf dem Spielplatz in der Nähe der Franz-Liszt-Straße aufgehalten. Hierbei habe er Tricks mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg geübt, welches seine beiden Freunde von dem 5 m entfernten Rondell beobachteten. Zwei erwachsene Männer passierten den 13-Jährigen, wobei einer dann plötzlich gesagt haben soll, dass er mal etwas Respekt gegenüber Älteren zeigen soll. Dem soll der 13-Jährige entgegnet haben, dass diese mit ihm ebenfalls respektvoll umgehen können. Daraufhin gab der bislang unbekannte Tatverdächtige dem 13-jährigen Geschädigten eine " Kopfnuss" und zerriss sein T-Shirt. Anschließend habe sich der Tatverdächtige samt seiner Begleitung mit schwarzen Fahrrädern entfernt.



Nach Beschreibung des 13-Jährigen kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden: ca. 30-40 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, kräftige Statur, kurze Haare (fast Glatze), graue Jacke mit Reißverschluss, blaue Jeans, braune Schuhe, 3-Tage Bart. Die zweite männliche Person soll ebenfalls ca. 30-40 Jahre alt, ca. 1,85m groß und von kräftiger Statur sein. Er soll ein schwarzes Jordan-Cap und eine Sonnenbrille mit buntem Glas (ähnelt einer Skibrille) getragen haben.



Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer den oben beschriebenen Sachverhalt beobachtet hat oder Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



